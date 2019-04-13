وفاة طفلة آسيوية دهساً في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

توفيت طفلة آسيوية، 11 عاماً، متأثرة بجراحها البالغة، إثر حادث دهس تعرضت له مساء أمس الأول من قبل مركبة يقودها مواطن، 23 عاماً، على أحد الطرق الداخلية بالإمارة، حسب ما صرح به العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة.

وأشار النقيب حمد علي الشحي، مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة عند تمام الساعة (8:30) مساء أمس الأول، يفيد بتعرض فتاة آسيوية إلى حادث دهس، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتبين من التحقيقات المبدئية أن البنت كانت تركض على طريق داخلي ترابي ودخلت في الطريق العام، لتصدمها مركبة يقودها المواطن ما أدى إلى وفاتها، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمها إلى ذويها، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ودعا النقيب حمد الشحي جميع المشاة إلى ضرورة التقيد بقوانين السير والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، والتقيد بالأنظمة التي تضمن السلامة للجميع، خاصة أثناء الفترة المسائية أو الليل لتدني مستوى الرؤية، ويجب التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور، كما دعا سائقي المركبات إلى الانتباه لمفاجآت الطريق، لتفادي حوادث الدهس التي تقع على الطرق الخارجية والداخلية في مناطق الإمارة المختلفة، والالتزام بالسرعة المحددة.