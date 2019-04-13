شرطة دبي تعزز علاقات منتسبيها

دبي(الاتحاد) نظمت إدارة الشؤون الإدارية، بالتنسيق مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، محاضرة دينية تثقيفية بعنوان «إعلام النبلاء بأدبيات العلاقة بين الزملاء»، في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، قدمها العقيد الدكتور أحمد محمد آل علي، رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات بإدارة التوعية الأمنية، وحضرها عدد من مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط، وضباط الصف وموظفون من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وقال العقيد الدكتور أحمد آل علي إن شرطة دبي تحرص على أن تكون بيئة العمل محفزة وإيجابية لموظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، وبعيدة عن الإشكاليات التي قد تثبط من جهودهم.

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