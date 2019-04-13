المري يطلع على آليات "جائزة القائد"

دبي(الاتحاد) تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، آلية تقييم أعمال المشاركين في جائزة القائد 2019، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود.

واستمع المري إلى شرح مُفصل عن مجريات التقييم في الجائزة التي تشمل فئات «التميز الوظيفي والإداري والمؤسسي»، وتعتمد في عملية التقييم على فئات منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي وفئات جائزة سمو وزير الداخلية للتميز، والتي تعتمد معايير تقييم القدرات من خلال الفاعلية والكفاءة والتعلم والتطوير، بالإضافة إلى تقييم النتائج التي ترتكز على تطوير الأداء وتحقيق الموقع الريادي.

كما اطلع المري على مهام القائمين بأعمال تقييم الجائزة وسير عملية التقييم.

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