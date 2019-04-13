شرطة أبوظبي تحذر من "الاستعراض" في الشوارع

أبوظبي (الاتحاد) حذرت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي من التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعض المتهورين، والاستعراضات على الطرق والشوارع الرئيسة أو وسط الأحياء السكنية، والتسبب في الإزعاج، وخصوصاً فترة الليل، وناقشت الإدارة، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، الجهود المبذولة لتعزيز السلامة وحماية السائقين من مخالفات «النقاط المرورية»، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي.

حضر الجلسة سيف علي القبيسي، مدير إدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي، والعقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم أحمد جمعة الخييلي رئيس قسم النقاط المرورية، وعدد من المواطنين.

وتحدث العقيد الدكتور العفاري عن «البرنامج التعريفي للنقاط المرورية»، لافتاً إلى جهود شرطة أبوظبي وأولوياتها الاستراتيجية، والتي من بينها جعل الطرق أكثر أماناً، من خلال نشر الثقافة المرورية، وتأهيل وتدريب السائقين، والتعريف بقوانين السير والمرور.

وأكد المحاضر المقدم أحمد جمعة الخييلي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الثقة لدى المجتمع وتوعية السائقين والراغبين في تخفيض نقاطهم المرورية.

وتطرق إلى الشروط والمعايير المتعلقة بكيفية التخفيض، خاصة ممن لديهم 23 نقطة.

وأشار إلى جهود مراكز تقديم خدمة تخفيض النقاط المرورية، في إمارة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، عن طريق محاضرات توعوية، تركز على احترام القانون والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية بالطريقة الصحيحة.

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