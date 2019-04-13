تدريب 100 موظف على أسس السلامة المرورية

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذ فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة محاضرة تثقيفية حول السلامة المرورية لموظفي شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، البالغ عددهم نحو 100 موظف من فئة الإداريين والفنيين والمهندسين والعمالة المساندة في المصنع.

وتضمنت المحاضرة التي قدمها الملازم أول صالح الشحي، من فريق التوعية المروري بالإدارة، العديد من النقاط المهمة للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق وسلامتهم من المخاطر والحد من الحوادث المرورية، وأكد أن إدارة المرور والدوريات تعمل دائماً على تأمين مختلف الطرق والمناطق الحيوية على مستوى الإمارة، خاصة في ساعات الذروة، حيث تشارك في عملية تسهيل حركة السير وتنمية الثقافة المرورية لدى شرائح المجتمع كافة، وتعزيز وعيهم بالقوانين المرورية التي تهدف للحد من الحوادث، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.

وقدم لهم شرحاً وافياً عن حقوق وواجبات المشاة التي تبدأ بالعبور من الأماكن المخصصة لهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والالتزام بربط حزام الأمان، والتأكد من صيانة المركبة بشكل دوري ومستمر، والقيادة الآمنة على الطريق من خلال التقيد بالسرعات المحددة، وعدم التجاوز الخاطئ، وعدم دخول الطريق إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات، وإتباع توجيهات وتعليمات رجال الشرطة، واستعرض خلال المحاضرة دور ومهام الفريق التوعوي من حيث آلية عمله في تثقيف طلبة المدارس وموظفي الجهات والدوائر الحكومية والخاصة كافة على مستوى الإمارة، والمشاركة الإيجابية والفعالة في جميع الفعاليات والبرامج الوطنية والمجتمعية.