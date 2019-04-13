أمطار بالفجيرة.. والمواطنون إلى الأودية

السيد حسن (الفجيرة)

هطلت أمس أمطار غزيرة على مدينة الفجيرة وعدد من ضواحيها، أسفرت عن جريان بعض الأودية والشعاب الجبلية كما في مناطق الفرفار ووادي سهم وعلى جانبي شارع خليفة بن زايد بالفجيرة، ولم تقع أي حوادث مرورية ملفتة، بحسب القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وكانت الأحوال الجوية قد شهدت أمس تراجعاً في درجات الحرارة مع زيادة في الغيوم التراكمية على مدينة الفجيرة وضواحيها في سكمكم وقراط ومربح وقدفع. وتركزت الأمطار التي جاءت بفعل رياح نشطة بالمناطق الجبلية. وخرج أهالي منطقة الفرفار الجبلية إلى الأودية لمتابعة جريان الأودية الرئيسة بها والتي تصب في سد الوادي، كما تجمع الأطفال في تلك المناطق للتعبير عن فرحتهم بهطول الأمطار. وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن أمطار أمس تركزت في المناطق الجبلية، ولم تبلغ الدرجة التي يمكن معها إغلاق شارع يبسة والشوارع الجبلية الأخرى ، ولفتت إلى أنه لم تقع يوم أمس أي حوادث مرورية ملفتة على كافة الطرق بالإمارة.

وقال سعيد محمد الكندي من الفرفار: «بدأت أمطار الخير من بعد صلاة الجمعة واستمرت حتى قبل المغرب، وكانت شديدة جرت على إثرها أودية الفرفار، بعد غياب عن الوديان منذ فترة خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن أمطار أمس لم تتسبب في وقوع أي أضرار في الوادي على مستوى المزارع أو الطرق، لافتاً إلى ارتفاع مناسيب المياه في كثير من مناطق الفرفار ووادي سهم، ما يبشر بموسم زراعي جيد.