265 طفلاً يكتسبون مهارات التعايش في "أصدقاء الشرطة"

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» تحت شعار «أجيال التسامح» بمشاركة 265 من أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين والمتقاعدين، الذين تراوحت أعمارهم بين 7 و14 سنة، وذلك في مدرستي النخبة بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وليوا الدولية بفلج هزاع في مدينة العين.

وركز البرنامج الذي نظمته إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات على تعريف الأجيال بالتسامح كقيمة اجتماعية ونهجاً وطنياً تتميز به دولة الإمارات، في اهتمامها بعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الثقافية كنهج أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وكرسته القيادة الرشيدة في مبادراتها وخطط عملها المختلفة.

واهتمت الفعاليات بإكساب المشاركين خبرات ومعارف ومهارات متنوعة، تجمع بين العلوم والرياضة والفنون مثل الحرف اليدوية وفن التصوير إلى جانب الرحلات الخارجية والفعاليات الرياضية مثل الرماية والغوص والسباحة وركوب الخيل، وكرة القدم، والسلة والكاراتيه والجمباز، وشارك عدد من أعضاء كلنا شرطة في تحفيز الأبناء المشاركين في البرنامج على ممارسة الهوايات والأنشطة المفيدة. كما اشتملت الفعاليات على الأنشطة العلمية والإلكترونية، ومن ضمنها الذكاء الاجتماعي، وتعلم التراث وغرس قيمة روح الفريق الواحد، مدعماً بمحاضرات توعوية عن السلامة المرورية والإسعاف الأولية والوقاية من الحرائق وأضرار المخدرات والإدمان الإلكتروني والعمل التطوعي.

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