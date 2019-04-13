الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات عربي بتهمة تزوير محرر رسمي، عبارة عن عقد عمل منسوب صدوره إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ قام بتغيير في خانة الراتب من مبلغ 5000 إلى 10 آلاف درهم، بهدف استخراج إقامة لزوجته.

وأفاد شاهد إثبات بأنه كان على رأس عمله، وبتدقيق الأوراق المقدمة من المتهم لاحظ اختلافاً في الراتب المحفوظ في النظام وذلك الذي قدمه المتهم، فادعى الأخير أنه تم خفض راتبه إلى 5000 درهم من قبل الشركة التي يعمل فيها، لكن الموظف لم يقتنع، وبمواجهة المتهم اعترف بأن شخصاً أقنعه بإمكانية تمرير ذلك، فورطه في جريمة تزوير.

■واصل شرطي شجاع ملاحقة مشتبه فيه، على الرغم من هروب الأخير، ومحاولة التعدي على الشرطي.

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وبدأت الواقعة حين اشتبه الشرطي في حافلة بيضاء، مغطى زجاجها الخلفي بغطاء بلاستيكي، فطلب من سائقها التوقف، لكن السائق رفض الاستجابة لمسؤول الدورية المدنية، وواصل قيادة سيارته حتى بلغ جسر أبوكدرة، ثم نزل من المركبة شخصان وهربا على أقدامهما، فنزل الشرطي ولاحق أحدهما حتى سقط على الأرض فأمسك به، وحاول المتهم الإفلات، فاعتدى على الشرطي الذي لم يفلته، رغم تعرضه لإصابات، حتى حضر زميله وأمسكه معه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي على موظف عام أثناء أداء وظيفته.