الامارات | «متطوعين. إمارات» ينفذ «تكاتف الرمضاني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «متطوعين. إمارات» ينفذ «تكاتف الرمضاني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» عن مشروع جديد لتعزيز قيم التسامح داخل الدولة، هو مشروع تكاتف الرمضاني، الذي يعد أحد أكبر المشروعات التطوعية ذات المسؤولية المجتمعية في الإمارات.

وقالت المنصة إنه كجزء من رد الجميل للوطن في «عام التسامح»، سينفذ المتطوعون خلال شهر رمضان المبارك أعمال إصلاحات، وتأثيث للمراكز المجتمعية، والثقافية الخاصة بالجاليات المختلفة المقيمة على أرض الدولة، إضافة إلى أعمال صيانة وصبغ الجدران، تزامناً مع مسؤوليات أخرى مثل أدوار الأمن والسلامة، وذلك من خلال تخصيص أسبوع لكل إمارة.

ودعت المنصة مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات إلى التطوع، والمشاركة في الفعالية، شريطة أن يكون العمر فوق 15 عاماً. وتهدف المنصة إلى توسيع نطاق العمل التطوعي في دولة الإمارات، من خلال تسهيل عملية التطوع، حيث تعمل منصة «متطوعين. إمارات» دور الوسيط بين الراغبين في التطوع والفرص التطوعية المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويمكن من خلالها تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين في التطوع، حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم، حيث يقومون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع، في حين تقوم المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتهم.