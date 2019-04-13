الامارات | شرطة الشارقة تعرض 55 لوحة أرقام مميزة في مزاد علني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تعرض 55 لوحة أرقام مميزة في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق شرطة الشارقة مزاداً علنياً يتضمن 55 لوحة أرقام مميزة، بينها لوحة فردية واحدة، وأربع لوحات ثنائية، و15 لوحة ثلاثية، و20 لوحة رباعية، و16 لوحة خماسية، اليوم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع الإمارات للمزادات.

وأفاد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بأن هذا المزاد يقام وفق برنامج زمني مُعد مسبقاً من قبل اللجنة المشتركة في المجلس التنفيذي لإنجاز وتطبيق مشروع بيع اللوحات المميزة في الإمارة، حيث اعتمدت اللجنة برنامجاً زمنياً محدداً لبيع هذه اللوحات طوال عام 2019، سواء عبر البيع بالمزاد العلني المباشر للجمهور، أو من خلال البيع بالمزاد الإلكتروني.

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وأضاف الشامسي أن هذا البرنامج قد جاء استجابة من اللجنة لرغبة عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارة وخارجها، وانسجاماً مع تطلعات أفراد المجتمع لاقتناء اللوحات المميزة وفق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وهو هدف تعمل القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخه خلال أدائها مهامها وخدماتها التي تقدمها لأفراد المجتمع، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المزاد والاستمتاع بهذه التجربة، والأجواء المميزة المصاحبة لهذا الحدث الذي ينتظره عشاق ومحبو لوحات المركبات المميزة في الدولة.

وينطلق المزاد على الأرقام المميزة وجميعها من «الفئة الثالثة» في تمام الساعة الخامسة، حيث يُعتبر الرقم (8) من بين أبرز الأرقام المطروحة، باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح في هذا المزاد من الفئة الثالثة، ومن أبرز الأرقام المميزة الأخرى المطروحة في المزاد الأرقام (17) و(99) و(23) و(177) و(222) و(900) و(1115) و(22222) إلى جانب العديد من الأرقام الأخرى التي قد ترمز إلى تواريخ أو مصفوفة أرقام محببة لعدد كبير من الأشخاص والمهتمين باقتناء أرقام لها دلالة معينة.

ويُمكن للراغبين في الاطلاع على جميع الأرقام المعروضة في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.