رحلات ترفيهية لأطفال التوحد وأسرهم

دبي (وام) نظمت وزارة تنمية المجتمع مجموعة من الرحلات الترفيهية لطلبة التوحد وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وذلك ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للتوعية بشهر التوحد «أبريل - 2019»، والتي شملت عددا من المناطق والوجهات الترفيهية في إمارات الدولة ومن ضمنها «سينمات فوكس».

وأعلنت الوزارة عن تخصيص «سينمات فوكس» في فروعها على مستوى الدولة يوما في نهاية كل شهر لاستقبال أطفال التوحد، بإجراء تعديلات كاملة على العروض السينمائية التي يتم تقديمها في قاعات السينما بحيث تكون مهيأة بشكل كامل لأطفال التوحد.

وتتضمن المبادرة مراعاة المثيرات الحسية المناسبة لأطفال التوحد أثناء عرض الفيلم كمؤثرات الإضاءة والصوت بشكل يضمن عدم حدوث أي إثارة حسية لا تلائمهم واستمتاعهم بالعروض السينمائية أسوة بالآخرين.

وأكدت الوزارة أن الرحلات الترفيهية تم تنظيمها من قبل مراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة، فيما حرصت إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم على إدماج أولياء الأمور تحفيزا للتواصل مع أبنائهم وبناء العلاقات الاجتماعية مع بقية الأسرة والاستفادة من التفاعل الاجتماعي الذي ينجم خلال هذه الزيارات مما يؤدي إلى تبادل الخبرات وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها أولياء أمور أطفال التوحد.

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