"الوطني" يناقش المساعدة الطبية على الإنجاب والسكك الحديدية

أبوظبي (وام) يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي 16 و17 أبريل بمقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وتنظيم السكك الحديدية، فيما يوجه الأعضاء 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

ويطلع المجلس خلال جلسته الثالثة عشرة على رسالة صادرة بشأن توصياته بخصوص موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، وطلب مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»، وطلب مقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس خلال جلسته الثالثة عشرة على تقرير وارد من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بخصوص توصيات موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، وتقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

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