مشاريع تنموية وتراثية في خورفكان بقيمة 6 مليارات درهم

تستعد خورفكان لبدء مستقبل أكثر اشراقاً مع افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة غداً السبت، طريق الشارقة خورفكان الجديد ومجموعة من المشاريع التنموية والتراثية.

ويعتبر طريق الشارقة خورفكان الجديد أضخم المشاريع الحيوية والتنموية في الإمارة، إذ يبدأ من شارع الإمارات وصولًا إلى مدينة خورفكان بطول 87 كم، مختصراً مدة الرحلة إلى خمس وأربعين دقيقة فقط بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.

كما سيشهد الحدث غداً افتتاح عدد من المشاريع التنموية والترفيهية والتراثية من أهمها استراحة سد الرفيصة و"نفق السدرة" أطول نفق جبلي مسقوف بالكامل في الشرق الأوسط، وافتتاح موقع "حصن خورفكان " وبرجي "العدواني" و "الرابي" بعد إعادة ترميمهم وصيانتهم بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، إن "القيادة العامة لشرطة الشارقة وضعت خطة مرورية محكمة بشأن توزيع الدوريات على امتداد طريق الشارقة - خورفكان الذي سينطلق من إمارة الشارقة إلى المنطقة الوسطى "الذيد"، وصولاً إلى المنطقة الشرقية "خورفكان"، حيث تمت دراسة الطريق وكيفية توزيع الدوريات على امتداده".

وأشار الشامسي إلى أن الشارع الجديد يحتوي على السرعات المحددة واللوحات الإرشادية والمواقف المخصصة لسيارات الشرطة و الاسعاف الوطني، مؤكداً أنه لن يسمح بعبور الشاحنات في هذا الشارع على امتداده.

وأوضحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم تركيب 2282 عمود إنارة في طريق الشارقة –خورفكان، حيث أوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية، التي تواصل الهيئة تنفيذها بجميع المناطق بإمارة الشارقة من خلال خطة استراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه في عمليات الإنارة في كافة المناطق.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع، إضافة إلى تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع بالشارقة، مؤكداً أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها في معظم المناطق بإمارة الشارقة ساهمت في التقليل من الحوادث المرورية، التي كانت تقع بسبب قلة الإضاءة وتجميل الأحياء السكنية.

من جانبه، ذكر راشد الكابوري، مدير إدارة التطوير والتميز المؤسسي أن الفرق الفنية بالهيئة تراعي أفضل وسائل الأمن والسلامة في تركيب أعمدة الإنارة وتعمل على مراجعة الصيانة في جميع الشوارع والمناطق.

وأوضح حسن علي، مدير إدارة الخدمات والأعمال اللوجستية أن الهيئة بادرت بالتوسع في استخدام تقنية تتيح إمكانية التحكم المركزي آنياً في وحدات الإنارة عن بُعد، مما يُمكّن الهيئة من التحكم في مستويات الإضاءة عبر برمجة مسبقة لخفض مستويات الإضاءة خلال فترات زمنية محددة، اتحقيق وفورات مالية إضافية من خلال تخفيض معدلات استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة والحد من الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أشاد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنجاز هذا المشروع، مشيراً إلى أن حزمة من المشاريع التنموية و العمرانية ترى النور و تزيد المدينة جمالاً لتخطو بخطوات ثابتة نحو المجد والحضارة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، مستعرضاً المشاريع التي أنجزتها الدائرة على مستوى البنية التحتية في الإمارة.

و حول التأثير الاقتصادي الذي سيشكله طريق الشارقة – خورفكان، قال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن مدن المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة تشهد طفرة كبيرة في مشاريع البنية التحتية والخدمية والتنموية وعلى رأسها شبكات الطرق التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اهتماماً كبيراً.

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وأشار سعادته إلى طريق الشارقة - خورفكان الجديد كمثال على هذه الطفرة في الاستثمار بالبنية التحتية في الإمارة حيث يعتبر المشروع الأهم من نوعه في المنطقة ويعد خير مثال على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز "إكسبو الشارقة" إن "طريق الشارقة- خورفكان الجديد يأتي ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال السنوات الماضية، والرامية إلى تطوير المنطقة الشرقية بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما تشهده دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني".

واكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن افتتاح طريق الشارقة – خورفكان الجديد سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات للمنطقة في مختلف قطاعات الأعمال لما للطريق من دور كبير في تسهيل وتسريع حركة التنقل وهو أحد المتطلبات الأساسية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وينطلق طريق الشارقة خورفكان الجديد موازياً لطريق الذيد وقاطعاً لطريق الذيد - المدام عند وشاح، وهو الثاني من نوعه في المنطقة، ويمر هذا الطريق من خلال الصحراء ومن ثم مناطق حصوية، وأخيراً عبر التضاريس الجبلية شديدة الوعورة، وهو لا يخدم إمارة الشارقة فحسب بل سيعمل كطريق رابط بين مناطق الإمارات شرقاً وغرباً.

ويتضمن المشروع كذلك استراحة سد الرفيصة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 10684 متراً مربعاً وتحتوي على مسجد يتسع لـ 120 من الرجال و20 من النساء، كما تضم ثماني جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 شخص ومواقف سيارات تتسع لـ 45 سيارة، وممشى بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية، فيما تبلغ مساحة بحيرة سد الرفيصة 82280 متراً مربعاً بعمق يتراوح ما بين من 13 و20 متراً ويشتمل مرسى البحيرة على عدد 50 قارباً بأشكال وأنواع مختلفة ما بين قوارب التجديف والقوارب الكهربائية والعائلية الكبيرة.

وتحقيقًا لوسائل السلامة والأمان، تم تركيب سياج على جانبي الطريق لتجنب ظهور الجمال، إضافة إلى تركيب حواجز معدنية في الجزيرة الوسطية لتجنب تراكم الرمال فيها خاصة في المنطقة الصحراوية، وتجري أعمال الزراعة التجميلية لجانبي الطريق من أجل تقليل وإيقاف حركة الرمال إلى الطريق. كما تم إنارة الطريق بالكامل وذلك لتحقيق السلامة لمرتادي الطريق في الفترة المسائية.

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من جهة أخرى، يعد موقع "حصن خورفكان" الذي سيتم إزاحة الستار عنه غداً السبت، بعد أن وجه صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2018 بالتنقيب عن قواعد الحصن والحفاظ عليها، شاهداً على تاريخ هذا البيت العريق وإعادة بناء الحصن مقابل السوق وذلك بعد تعرضه للهدم، ليكون متحفاً لآثار المنطقة الشرقية ورمزاً لتاريخ مدينة خورفكان وإمارة الشارقة.

جدير بالذكر أن حصن خورفكان قد بناه الشيخ سعيد بن حمد القاسمي والذي كان يسكن في مدينة كلباء، إلى أن استقر وتوفى في مدينة خورفكان.

كما سيتم الكشف عن "برج العدواني" بعد إعادة بنائه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2018 بإعادة بناء الجبل والبرج على هيئتهما السابقة في الميناء القديم لمدينة خورفكان. علماً بأن هذا البرج قد شيّد للمرة الأولى بواسطة الشيخ كايد بن حمود العدواني القاسمي جد القواسم في شهر ذي القعدة عام 1032 هجري الموافق شهر فبراير عام 1623 ميلادي.

كما سيتم افتتاح "برج الرابي" بعد ترميمه وتأهيل المنطقة المحيطة به. ويرجع تاريخ بنائه إلى شهر جمادى الآخر عام 1333 هـ الموافق عام 1915 م في عهد الشيخ سعيد بن حمد بن ماجد القاسمي، ويتميز بتصميمه الهندسي متعدد الأشكال وإطلالته البصرية المتميزة على المدينة.