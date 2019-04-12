رئيس أوزبكستان يبحث مع وفد حكومي إماراتي التعاون في العمل الحكومي

استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء الحكومي والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة محمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان ضمن الزيارة الرسمية لوفد حكومة دولة الإمارات إلى أوزبكستان، في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتفعيل الشراكة في مختلف مجالات تحديث العمل الحكومي.

ورحب الرئيس الأوزبكي بوفد دولة الإمارات، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، والتعاون والشراكة المثمرة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتاً إلى أن زيارته الأخيرة إلى الإمارات مثّلت مناسبة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها. وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن "دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتبنى نهجاً قائماً على تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تحديث وتطوير تجارب العمل الحكومي، لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات".

وقال إن "زيارة وفد دولة الإمارات إلى أوزبكستان تُبنى على مخرجات زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى الإمارات مؤخراً، والتي شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع قيادة الدولة ركزت على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات".

وأضاف أن اللقاء مع الرئيس الأوزبكي تناول جوانب الشراكة في تحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان، وتطرق إلى التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في نقل العمل الحكومي إلى أبعاد جديدة ومستويات متقدمة تُركز على تطوير الخدمات والبرامج والسياسات وبناء الكوادر بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

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وفي الإطار، نظمت حكومة الإمارات سلسلة من ورش العمل التدريبية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزباكستان، تشمل 17 مجالاً حيوياً، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن "حكومة الإمارات تسعى إلى تطوير مرجعية متكاملة للتحديث والتطوير الحكومي بالشراكة مع حكومة أوزبكستان، عبر تبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة ومشاركة النموذج الإماراتي، للارتقاء بالأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، ما يساهم في تحديث وتطوير العمل الحكومي المستقبلي".

وقال إن "الشراكة مع حكومة أوزبكستان تهدف إلى بناء منظومة شاملة للعمل الحكومي وفقاً لرؤية ترتكز على إعداد جيل من القيادات والكفاءات وتمكينهم بالخبرات والمهارات والمعارف والأدوات لتوظيفها في إيجاد الحلول للتحديات المستقبلية، وتعزيز منهجيات العمل الحكومي عبر تبني أفضل الممارسات المتميزة، وتطوير المؤشرات والاستراتيجيات الوطنية".

وتطرق معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، إلى أهمية إطلاق برامج مشتركة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتضمين مهارات المستقبل في برامجها بهدف بناء القدرات وإعداد الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة لمواكبة المتغيرات التي سيشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وتمكينهم من المشاركة في بناء اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير في أوزبكستان".

وتناول معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الإصطناعي تطوير منصة إلكترونية لمساعدة الشباب الأوزبكي على تعلم مهارات البرمجة المستقبلية، وإعداد جيل متمكن من لغة العصر، وتطوير هذه المهارات في تأسيس مشاريع ناشئة تساهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على أحدث الوسائل التكنولوجية، وتعزيز فرص حصول الشباب على وظائف تخصصية في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، من خلال إطلاق برامج تخصصية لإعداد الشباب ترعاها الحكومة الأوزبكية مثل مبادرة "مليون مبرمج".