الإمارات تشارك في اجتماع خاص بإقامة تحالف استراتيجي للشرق الأوسط

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع في الرياض، خاص بإقامة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو من مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي استضافتها المملكة العربية السعودية خلال يومي 21 و22 مايو 2017.

ويضم التحالف، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية نحو إقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثلي الأجهزة المعنية الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شاركت وفود رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لدراسة التصورات المستقبلية المقترحة بشأن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط من الأبعاد الأمنية والاستثمارية والاقتصادية والطاقة.