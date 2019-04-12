الامارات | «خلك حذر» من الاحتيال الإلكتروني.. عبر السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن «خلك حذر» من الاحتيال الإلكتروني.. عبر السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت شرطة أبوظبي رسائل توعية للجمهور عبر شاشات السينما، باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والماليالم، لتحذيرهم من عمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، التي تتمثل في إيهام الضحايا بالفوز بجوائز لا وجود لها. وبدأت دور السينما، أمس، بث الرسائل ضمن حملة «خلك حذر»، التي تهدف إلى التصدي لأساليب المحتالين الإجرامية بتدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل معها لمنع انتشارها. ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، العميد محمد علي المهيري، أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مدخراتهم من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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