الشارقة ( وام ) رفعت الوفود العربية المشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي للطفل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على استضافة مقر البرلمان على أرض الشارقة ودعمه الكبير للبرلمان ودعوته للدول العربية من خلال أعضائها وعضواتها من الأطفال للحضور والمشاركة في أول برلمان عربي يجمعهم ويعبر عن شؤونهم.

وأشادت الوفود بجهود الشارقة في تعزيز المبادرات التي تخدم الطفولة العربية، وبما يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة في العناية بالأطفال وتوجيهاته الدائمة لتوفير كافة أوجه مظاهر الرعاية والعناية بالطفل العربي.

وأكدت، أن الشارقة تمضي بخطوات مميزة ومنذ عقود في رعاية وتأهيل وتدريب الأطفال وتوفير فرص تنشئتهم، الأمر الذي يشكل جزءاً رئيساً من استراتيجية الإمارة في تنمية الطفولة وتوفير كل ما من شأنه دعم الأطفال في كافة النواحي والارتقاء بقدراتهم مما أهلها لتكون مدينة صديقة للطفل.

وتقدم أيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل بالشكر لكافة الدول العربية المشاركة بأطفالها في أعمال البرلمان العربي للطفل، مشيرا إلى أن افتتاح مقر البرلمان بمدينة الشارقة وانعقاد الجلسة الافتتاحية جاء ليشكل محطة هامة تعكس رغبة الدول العربية مجتمعة في رعاية الطفولة والاهتمام بها.

وأعرب الباروت عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على حضوره ودعمه وتأسيسه للبرلمان العربي للطفل في مدينة الشارقة، مشيدا بجهود وحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البرلمان العربي للطفل" يشيد بدعم حاكم الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.