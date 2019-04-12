صندوق الوطن يحتفي بـ "المبرمجين الصغار"

أبوظبي (وام)

احتفل «صندوق الوطن» أمس بتخريج دفعة من المشاركين في «برنامج المبرمج الإماراتي الصغير» في أبوظبي ضمت 100 متميز من الطلاب والطالبات في إطار إعداد جيل من المبرمجين المبدعين القادرين على العمل في مجالات البرمجة بالتعاون مع شركة «دارك ماتر» وشراكة استراتيجية مع أكاديمية المعمورة التابعة لشركة الدار العقارية.

وأشار محمد القاضي مدير عام «صندوق الوطن» إلى أن الصندوق أطلق المرحلة الأولى من برنامج المبرمج الإماراتي بالتعاون مع شركة «دارك ماتر» أجيال لتنمية المواهب وشركاء صندوق الوطن الاستراتيجيين لتطوير مهارات وقدرات 200 طالب إماراتي في أبوظبي من المبدعين في المراحل الدراسية المبكرة، وتمكينهم من أساسيات لغة المستقبل، وذلك لضمان تفوقهم فيها وتمكينهم لبناء قطاع اقتصادي معرفي هام يُصدِّر خدمات البرمجة ويعود بالنفع على الدولة ومجتمعها ليكونوا قادرين على الابتكار والإبداع في هذا المجال.

تجاوز الطلاب خلال البرنامج 4 مراحل شملت جميعها برمجيات مختلفة واختبارات متنوعة، وأعلن الصندوق خلال الحفل عن انطلاق المرحلة الثانية للمتميزين من هذا البرنامج حيث سيتم اختيار عدد من المتميزين في البرنامج لمرحلة تدريب متقدمة في البرمجة تهدف إلى صقل المهارات الشخصية وتطوير القدرات المعرفية من خلال تعليمهم أساسيات الذكاء الاصطناعي ليواصل صندوق الوطن تنميته الكفاءات وإعدادها لتكون على استعداد تام لتلبية متطلبات المستقبل.

وتعتبر مبادرة «المبرمج الإماراتي» منصة معرفية تتيح للطلاب والطالبات في مدارس الدولة اكتساب 3 لغات.