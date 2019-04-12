سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكتبي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقيم بصالة الظاهر في منطقة العين، بمناسبة زفاف سعيد حمد محمد الكتبي إلى كريمة المرحوم محمد خميس الكتبي، كما حضر الحفل الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل، وقدمت فرقة العيالة فقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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