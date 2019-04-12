الإمارات وأوزبكستان توقعان اتفاقية للتطوير الحكومي

دبي ( الاتحاد)

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان اتفاقية تهدف إلى تحديث وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة والارتقاء بالأداء ومنظومة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي، وذلك خلال زيارة وفد حكومي من دولة الإمارات إلى جمهورية أوزبكستان.

وقع الاتفاقية معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد حارب المحيربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتنظيم مراحل تطبيق الاتفاقية التي تشمل 17 مجالاً تركز على تطوير الخدمات والأداء المؤسسي، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، وتطبيق منظومة عمل تقوم على الابتكار والتميز، من خلال نقل الخبرات والمعارف الحكومية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أن مذكرة التعاون بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مشاركة الإمارات تجاربها الناجحة مع مختلف دول العالم في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي، وابتكار نماذج عمل جديدة لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشكّل إضافة جديدة إلى إنجازات العمل الحكومي في الدولة، بحيث تشارك حكومة المستقبل في دولة الإمارات خلاصة تجاربها، ومنهجيات عملها ضمن نموذج متكامل يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز التعاون بين الحكومات.

تبادل المعرفة والخبرات

وتشمل الشراكة بين الحكومتين الإماراتية والأوزبكية محاور تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات، كما تتضمن تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية الحكومية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.

وتأتي اتفاقية الشراكة بين البلدين في إطار سلسلة من المبادرات والتفاهمات المشتركة، أبرزها اتفاقية إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة لجمهورية أوزبكستان التي دخلت حيّز التنفيذ مارس الماضي.

مباحثات لتعزيز مسيرة التعاون المشترك

بحثت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تحديث العمل وتطوير الأداء والخدمات الحكومية، وآليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي عبدالله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، مع معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تحديث العمل الحكومي.



شارك في الاجتماع كل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوزبكية. أريبوف: أوزبكستان حريصة على الاستفادة من التجارب المتميزة وأعرب معالي عبدالله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، عن تقدير بلاده لجهود ومبادرات دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الحكومي المشترك، مشيراً إلى أن حكومة أوزبكستان حريصة على الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في تشكيل حكومات مستقبلية فاعلة تنعكس آثارها إيجاباً على حياة الناس.

وأكد أريبوف أن الزيارة التي أجراها فخافة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى الإمارات مؤخراً، هدفت لترسيخ التعاون والشراكة، وخرجت بنتائج إيجابية واتفاقيات تعاون في مجالات سياسية واقتصادية متنوعة، لافتاً إلى أن التحديث الحكومي يمثل أولوية لبلاده تسعى لتحقيقها بالشراكة مع دول تشكل نماذج في هذا المجال مثل دولة الإمارات.

من جهته، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن تطوير العمل الحكومي يمثل محوراً أساسياً لتوجهات دولة الإمارات في صناعة مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن بناء الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة نهج إماراتي للاستفادة من التجارب ومشاركة المعارف، وتعميم النماذج المبتكرة وقصص النجاح الحكومي وتوظيفها لتحقيق هذا الهدف. وقال القرقاوي: إن قيادة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ صيغ التعاون الهادفة لخير المجتمعات، وتركز على تطوير علاقاتها على أسس الثقة والاحترام والقيم الإنسانية المشتركة، وإن الشراكة الاستراتيجية مع حكومة أوزبكستان تؤكد هذا التوجه، من خلال التركيز على التعاون لبناء مستقبل مستدام تقوده حكومات فعّالة. وأضاف القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، في مجال تطوير وابتكار نماذج عمل جديدة تستبق تحديات المستقبل، وتعزز كفاءة الأداء، وترتقي بتجارب المتعاملين، من خلال عدة مبادرات مثل المسرعات الحكومية، والخدمات المشتركة المتكاملة، ومنظومة التميز الحكومي، وغيرها من البرامج المتخصصة في بناء القدرات وترسيخ ثقافة الابتكار في الحكومة.