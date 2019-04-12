اختتام مؤتمر طب الأطفال وحديثي الولادة في دبي

دبي (وام) اختتمت بدبي أعمال المؤتمر الدولي الثامن لطب الأطفال وحديثي الولادة «بيديا دبي 2019» الذي يعد من أكبر المؤتمرات الطبية التي تعنى بطب الأطفال حديثي الولادة على مستوى العالم، وشارك فيه نحو 400 من الأطباء المختصين من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش المؤتمر محاور عدة أبرزها سبل الوقاية الفاعلة وإدارة الأمراض الشائعة لدى الأطفال والصحة النفسية وتأثرها بالإنترنت والأجهزة التكنولوجية الحديثة والتطبيقات السريرية العملية لأحدث ما توصل إليه الطب المبني على الأدلة والبراهين في مجال طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة، وذلك في مجالات القصور الرئوي وعلاج الالتهابات الحرجة واليرقان الولادي والتغذية، إلى جانب أحدث الأبحاث الصادرة حول التهابات الكلى والقناة البولية.

وتم خلال المعرض المصاحب عرض أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الرعاية الصحية للأطفال وحديثي الولادة بمشاركة 15 شركة متخصصة.

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