30 جناحاً بملتقى الجاليات في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم ملتقى الجاليات السنوي الذي تنظمه جامعة الشارقة.

بدأ الاحتفال، الذي حضره الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، كما شارك فيه عدد من أعضاء الوفود والهيئات الدبلوماسية والملحقين الثقافيين المعتمدين في الدولة، وطلاب الجامعة وأسرهم، بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تفقد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي والحضور الأجنحة المختلفة المشاركة في الملتقى والتي تمثل أكثر من ثلاثين جالية ودولة، حيث قدم أعضاء الأندية الطلابية بالجامعة عرضاً لمحتويات الأجنحة، والتي تضم عدداً من المقتنيات والموروثات التي توضح ثقافة أوطانهم، كما حرص أعضاء الجاليات على التعبير عن حضارات بلدانهم المعمارية والأثرية والاجتماعية والطبيعية والتعليمية والثقافية، وذلك في أجواء تعكس مدى التنوع الثقافي والحضاري بجامعة الشارقة التي تُعد من أول الجامعات في تعدد جنسيات الطلبة الدارسين فيها.

وفي نهاية الاحتفال تم إزاحة الستار عن اللوحة الفنية التذكارية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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