أبوظبي (الاتحاد) اطلع أطفال دار زايد للرعاية الأسرية، على مهام عمل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وآلية تلقي البلاغات وأهم الأنظمة والبرامج المتطورة المستخدمة في العمل وكيفية التعامل مع الأحداث.

والتقى الرائد أحمد الصوافي مدير فرع تخطيط العمليات بالمركز في منطقة العين الوفد الزائر، وقدم شرحاً حول مهامه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أطفال "دار زايد" في "مركز القيادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.