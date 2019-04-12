وفاة آسيوية سقطت من ارتفاع

الشارقة ( الاتحاد ) باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة التحقيق في وفاة آسيوية تبلغ من العمر (28) عاماً نتيجة لسقوطها من علو بمنطقة النهدة.

ووفقاً للبلاغ الوارد لغرفة العمليات، وبانتقال فرق التحقيق والإسعاف للموقع، تبين وجود سيدة ملقاة على الأرض نتيجة لذلك السقوط، حيث قام الإسعاف الوطني بنقلها مباشرة لمستشفى القاسمي لمحاولة إنقاذها، وبوصولها المستشفى ثبتت حالة الوفاة. ووجه وكيل النيابة العامة بتحويل الجثة للمختبر الجنائي لاستكمال الإجراءات.

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