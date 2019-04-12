"العدل" و"محاكم دبي" تبحثان تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد) استقبل المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، صباح أمس، وفداً من محاكم دبي برئاسة القاضي عمر محمد نيران رئيس لجنة الخبراء والمحكمين بالمحاكم.

وتم خلال اللقاء استعراض تجربة وزارة العدل في مجال تطوير مهنة الخبرة والارتقاء بها وتبادل المعلومات والبيانات، وبحث أهم التحديات والعوائق التي تواجه الطرفين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما استقبل وكيل وزارة العدل وفد معهد دبي العقاري برئاسة هند المري المدير التنفيذي للمعهد، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بشأن اعتماد خبراء عقاريين من خريجي لدى وزارة العدل، وفقاً لإجراءات قيد الخبراء.

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