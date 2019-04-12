محاكمة خليجي وآسيويين لاستيلائهم على 2.2 مليون درهم

تحرير الأمير (دبي)

أحالت نيابة دبي العامة، 3 متهمين بصفتهم الشخصية وشركتين بصفتهما الاعتبارية إلى محكمة جنايات دبي لتواطئهم في جرائم تزوير وطلب ومنح رشوة واستيلاء على مال عام بلغ 2,250 مليون درهم من أحد البنوك.

ووفق التحقيقات والأوراق والمستندات الرسمية، فإن المتهم الأول 51 عاما، خليجي، استغل الصلاحيات الممنوحة له في عمله باعتباره مدير إدارة في أحد البنوك المملوكة لحكومة دبي، ومختصا بمتابعة الصفقات وعمليات التوريد مع الشركات التي يتعامل معها البنك، حيث قام بتزوير مستندات رسمية بالمخالفة للقانون والقواعد والعقود الأصلية بين البنك واثنتين من تلك الشركات مقابل رشوة قدرها 400 ألف درهم من الشركة الأولى التي يمثلها المتهم الثاني، «هندي، ومبلغ 82 ألف درهم من الشركة الثانية التي يمثلها المتهم الثالث هندي «هارب» مقابل تسهيل استيلاء المتهم الثاني على مبلغ مليونين و250 ألف درهم، وتزوير فواتير بقيمة 21 مليوناً و45 ألف درهم، واستخدم أختام البنك وقلد توقيع الرئيس التنفيذي للعمليات على خلاف اختصاصاته الممنوحة له، من أجل تحقيق مكاسب للشركتين المذكورتين، واعترف المتهم الأول بالتزوير في العقود ومنح باقي المتهمين امتيازات وتسهيلات ائتمانية مقابل طلب وقبول الرشوة.

وأحيل المتهم الأول والثاني حضوريا والثالث غيابيا والدعوى الجزائية إلى محكمة جنايات دبي لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام حيث وجهت جرائم تسهيل استيلاء موظف عام على مال لجهة حكومية والتزوير في محرر سمي واستخدام خاتم جهة حكومية والرشوة والمشاركة الإجرامية.