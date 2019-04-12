"التواصل الاجتماعي".. تفكك أسري

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة بعنوان «برامج التواصل الاجتماعي وآثارها على الأسرة»، وذلك ضمن مبادرة «مجالسنا» التي تبنتها الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة بنشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع. وفي إطار أولويتها الاستراتيجية لترسيخ المعرفة القانونية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت في مجلس سهيل محمد بن شاهين المرر في مدينة خليفة بأبوظبي، أهمية التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبارها خط الأمان الأول في حماية المجتمع من المخاطر المحتملة جراء استخدام هذه المواقع، وخاصة بالنسبة إلى فئة الأطفال والمراهقين، وهو ما يبرز ضرورة إلمام الآباء والأمهات ببرامج التواصل، وآليات الرقابة على أبنائهم لمتابعتهم خلال استخدامهم هذه المواقع، وعدم تركهم بمفردهم في عالم افتراضي واسع ومكتظ بعدد كبير من المخاطر المحتملة.

وأوضح الدكتور سعيد الدرمكي الموجه الأسري بإدارة الحلول البديلة بدائرة القضاء بأبوظبي، في محاضرته أن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة تنقسم إلى فئتين الأولى مخاطر عامة، وتتضمن الحد من التواصل المباشر بين أفراد الأسرة، ودخول أفرادها في عوالم افتراضية بعيداً عن التواصل الأسري.

أما المخاطر الخاصة لمواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة، فتشمل الزواج، وعلاقة هذه المواقع بارتفاع نسب الطلاق، والجرائم الإلكترونية التي تحدث عبرها وتستهدف الأسرة.

كما اعتبر الدكتور الدرمكي أن التواصل الاجتماعي عبر الألعاب الإلكترونية هو أحد الأخطار التي تترك آثارها السلبية على الأسرة، إضافة لظاهرتي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وانعدام الخصوصية ونشر يوميات الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول آليات العلاج، أكد الدكتور الدرمكي أهمية زرع الوازع الديني والهوية الوطنية بما تتضمنه من قيم وعادات وتقاليد؛ في التصدي لسلبيات هذه المواقع، إضافة إلى ملء أوقات فراغ الأسرة بأنشطة مشتركة، وكذلك الحرص على تفعيل الحوار بين أفراد الأسرة، وخاصة بين الأبوين والأبناء، إضافة إلى الحوار بين الزوجين.