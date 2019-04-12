"خلك حذر".. رسائل عبر شاشات السينما

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت شرطة أبوظبي رسائل توعية للجمهور عبر شاشات السينما باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو والماليالم»، للتحذير من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية، بالأساليب التقنية الحديثة والتقليدية.

وبدأت دور السينما أمس في بث رسائل حملة «خلك حذر» التي تهدف إلى التصدّي لأساليب المحتالين الإجرامية، بتدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل معها لمنع انتشارها، وتعزيز الأمن والأمان.

ودعا العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مدّخراتهم من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.

وأشار إلى أن شاشات السينما تعتبر نافذة جديدة لتعزيز وعي أفراد المجتمع من تلك الجرائم وغيرها من القضايا الأمنية، وتخاطب فئة الشباب عبر استخدام وسائل مبتكرة وبلغات مختلفة وصولاً برسائل التوعية الأمنية إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ومن جانبه أوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع أن القانون الإماراتي جرَم الاحتيال الإلكتروني ووضع قوانين صارمة تحمي المواطنين والقاطنين في دولة الإمارات وشدد العقوبات.

وذكر أن هنالك أشكالاً مختلفة للاحتيال الإلكتروني أبرزها الجوائز الوهمية عبر إرسال مبلغ لتسلمه، ومحاولات إقناع الضحايا بالتبرع من أجل القضايا الإنسانية، حاثاً على عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 وزيارة الموقع الإلكتروني للخدمة.

وتشارك في الحملة، هيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وقطاع المصارف والبنوك، كما تنفذها مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارتا المعلومات الأمنية والإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة.