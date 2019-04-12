"الداخلية" تستقبل دفعة جديدة من مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مدارس الشرطة «الفوعة» بقطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية الذين تلقوا تدريبهم الأساسي في القوات المسلحة، كما استقبلت أكاديمية شرطة دبي ومدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة مجندي الخدمة الوطنية (الدفعة الحادية عشرة) على مستوى الدولة.

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس اللجنة الاتحادية لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في وزارة الداخلية، إن اللجنة تحرص على تدريب المجندين وفق منظومة تدريبية متطورة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة مجندي الدفعة والإشراف على توزيعهم بمختلف الوحدات الشرطية، وعلى عملية تدريبهم، مؤكداً، أهمية الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية، ودورها الرئيسي في بناء وترسيخ قيم الولاء والانضباط والالتزام والجدية في نفوس المجندين وتعزيز قدراتهم العسكرية، ومدى انتمائهم وولائهم لوطنهم. وأوضح أن برنامج تدريب الدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية في وزارة الداخلية هو برنامج تخصصي، في مرحلته الأولى يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، يليه برنامج من الدورات التخصصية لرفع مهاراتهم وكفاءتهم، ثم يتم توزيعهم على الوحدات الشرطية لتنفيذ برنامج التطبيقات العملية.

وأعرب عن فخره وسعادته بشباب الوطن مجندي الخدمة الوطنية الذين سينضمون إلى وزارة الداخلية، واصفاً إياهم بجزء من الدلالات الوطنية وبرهان للروح الوطنية العالية المتحلية بكل معاني الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة التي لم ولن تبخل بجهد أو عطاء تجاه أبنائها الذين هم فخر للوطن وعماد مستقبله.