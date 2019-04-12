دبي ( الاتحاد) بلغ عدد الدورات والبرامج التدريبية التي نفذتها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي العام الماضي 195 دورة وبرنامجاً تدريبياً تضمنت 16 دورة للاستجابة الأولى للحالات الطارئة استفاد منها 3610 منتسبين وبلغ عدد ساعاتها التدريبية 116 ألفاً و530 ساعة.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الإحصاءات الخاصة بإنجازات الإدارة العام الماضي، حيث نجحت الإدارة في تأمين 1343مهمة منها مرافقة الشخصيات وتأمين الاحتفالات والبطولات الرياضية والحراسات والإرساليات، بالإضافة إلى المعارض والمؤتمرات، واطلع على نتائج حملة «التزامكم سعادة» التي استفاد منها 195667 من الجمهور بالإضافة إلى 6 أندية، ونفذت 40 فعالية توعوية و6 ورش عمل استفاد منها 976 مستفيداً، ووزعت 50 ألف منشور وإعلان توعوي، بالإضافة إلى مشاركة المشاهير والشخصيات المهمة في الحملة، ولاقت الحملة حوالي 41 ألف إعجاب في انستغرام، وأكثر من مليون وخمسمائة ألف إعادة تغريدة، و25 مشاركة تلفزيونية وإذاعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 195 دورة في "أمن الهيئات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.