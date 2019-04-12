30 موظفاً في دورة "تقييم المخاطر"

أبوظبي (الاتحاد) نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث متمثلة في المركز المحلي لإمارة أم القيوين، دورة إدارة وتقييم المخاطر الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث، استمرت ثلاثة أيام. قدم الدورة محمد سالم العامري رئيس قسم الاستعداد والعمليات، وشارك بها نحو 30 موظفاً، من منتسبي الهيئة وعدد من الجهات المحلية في الإمارة. وتهدف الدورة إلى التعرف على مبادئ وأسس إدارة المخاطر.

وفي ختام الدورة كرم عبد الله علي المزروعي، مدير مركز أم القيوين المشاركين في الدورة، مشيداً باهتمامهم في كل ما يتعلق بإدارة تقييم المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات، مؤكداً أهمية مثل هذه الدورات في رفع الاستعداد والجاهزية وبناء قدرات الكفاءات الوظيفية للعنصر البشري. كما عقدت الهيئة متمثلة في المركز المحلي لإمارة الفجيرة، ورشة تدريبية للمتطوعين عدد 30 وهم المسجلين في البرنامج الوطني التطوعي لمدة 3 أيام. بالتعاون مع المركز المحلي في الفجيرة وبرنامج ساند التابع لمؤسسة الإمارات للشباب ومركز فتيات الفجيرة.

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