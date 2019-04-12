تدشين أول خط للحافلات من دبي إلى العين

أبوظبي (الاتحاد) وصلت إلى مدينة العين، أول حافلة تسيَرها مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي على خط الحافلات الجديد الذي أطلقته بين دبي ومدينة العين، واستقبل مسؤولون من دائرة النقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي الركاب القادمين على متن أول حافلة بالورود والهدايا.

وأكدت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل على أهمية الخط الجديد، وقالت إنه يلبي الطلب المتزايد على خدمات الحافلات العامة بين إمارة دبي ومنطقة العين، ويعزز شبكة خطوط الحافلات العاملة بين إمارات ومدن الدولة، كما يوفر خيارات أكثر لرواد وسائل النقل الجماعي وتنقل أفراد المجتمع من سكان وزائرين وسائحين بين منطقة العين وإمارة دبي والمناطق الشمالية.

وينطلق الخط الجديد (E201) من محطة حافلات الغبيبة في إمارة دبي إلى محطة حافلات العين بزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة، وذلك مروراً بالمحطات التالية: محطة مترو الجافلية جهة الشمال، والوصل نادي الوصل 1، وبنك الإمارات الوطني دبي – ند الشبا، ومزرعة ألبان المرموم 1، محطة الفقع 1، وجامعة الإمارات شارع محمد بن خليفة 1، ومحطة بترول المدينة 1، ومسجد الشيخة سلامة 1.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الخدمة نحو 250 ألف راكب سنوياً بوساطة حافلات جديدة مريحة وآمنة ومزودة بأحدث المواصفات الفنية والتقنية والتي من بينها خدمة الواي فاي المجانية.

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