"الأرصاد" يتوقع أجواء ماطرة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة، تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق.

وقال إن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 65 كم/‏‏‏‏‏س، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستشتد غداً، حيث ستسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد وجريان الأودية.

وعن توقعاته ليوم الأحد المقبل، أوضح المركز أنه قد يشهد أمطارا مختلفة الشدة على مناطق متفرقة مصحوبة بسقوط البرد والبرق والرعد وجريان الأودية، فيما تقل كميات السحب تدريجياً ليلاً.

ونوه إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 70 كم/‏‏‏‏‏س، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب في الخليج العربي ومضطرب مع السحب في بحر عمان.

وأمس، شهدت العاصمة أبوظبي وضواحيها ومناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار مختلفة الشدة، فيما سجلت درجات الحرارة في جبل جيس 14.7 درجة مئوية، في رقم هو الأقل في الدولة.

وتتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي يعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة ويؤدي إلى سقوط أمطار على فترات.

يشار إلى أن شهر أبريل أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع»، التي تتميز باختلاف وسرعة تغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية. ويتميز بأن تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال، متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وترتفع درجات الحرارة تدريجياً في أغلب مناطق الدولة، كما يرتفع متوسطات درجات الحرارة، مقارنة مع مارس قد تصل إلى 5 درجات.