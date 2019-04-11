‏‏معرض النوم للشرق الأوسط يفتتح أبوابه في دبي‏

كشفت شركة ’ميديا فيوجن‘‏‏، الجهة‏‏ المنظمة لمعرض النوم للشرق الأوسط‏‏،‏‏ عن استكمال التحضيرات لانطلاق المعرض يوم غد في ’دبي فستيفال سيتي أرينا‘؛ حيث تمتد فعاليات الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة والمخصصة لتسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بالنوم على مدى ثلاثة أيام، لتجمع الخبراء والمبتكرين في قطاع النوم تحت سقف واحد لمناقشة واستعراض آخر التطورات التي شهدها ميدان تقنيات النوم.‏

‏‎ ‎

‏‏وباتت اضطرابات النوم والتأثيرات السلبية المرتبطة بها محور تركيز الدراسات والأبحاث حول العالم في الآونة الأخيرة. وبناء على دراسة خاصة بالقطاع صدرت العام الماضي، أكد 51% من البالغين المشمولين ‏‏بالدراسة حول‏‏ العالم أنهم ينعمون بقدر أقل من النوم قياساً بمتوسط احتياجاتهم في كل ليلة. وفي الوقت نفسه، كشفت إحدى استطلاعات الرأي التي أجريت عام 2018 بمشاركة حوالي 5 آلاف شخص من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 90% منهم لا ينعمون بفترة النوم المثالية التي تمتد لمدة ثماني ساعات كل ليلة، كما أن الغالبية - أو 46.42%- ينامون سبع ساعات فقط في الليلة.‏

‏‎ ‎

‏‏وتم تصميم معرض النوم للشرق الأوسط خصيصاً لتسليط الضوء على المشاكل المتزايدة الناجمة عن عدم نيل قسط جيد من النوم وطرح الحلول الملائمة لها باعتبار الحرمان من النوم كوباء عصري يترك آثاراً سلبية على الصحة والإنتاجية الشخصية. وتشتمل الفعالية على معرض لثلاثة أيام، تشارك فيه الأطراف الفاعلة الرائدة في قطاع النوم على الصعيدين العالمي والإقليمي، بما في ذلك شركات صناعة المراتب، وشركات تقنيات النوم، والعلامات التجارية المنتجة للوازم النوم، وموردي المستلزمات المساعدة على النوم وغيرهم من الموزعين الذين يقدمون الحلول ذات الصلة والتي تساعد بتأمين النوم الجيد والصحي. ومن أهم الشركات العالمية المشاركة في المعرض ’رستونيك‘ و’سايلنت نايت‘، و’ويسبر ماترٍس‘ و’دريم ماستر‘ و’آربيكو‘ و’آمبر آي وير‘ و’ديلس بروداكتس‘.‏

‏‎ ‎

‏‏وقال ‏‏طاهر باتراوالا، مدير شركة ’ميديا فيوجن‘‏‏ في إطار تعليقه على المعرض: "‏‏بات المستهلكون‏‏ في منطقة الشرق الأوسط أكثر إدراكاً لأهمية الاهتمام بصحّتهم وعافيتهم، الأمر الذي يفسّر ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الحصول على تجربة نوم هانئة كجزء من نمط الحياة الصحي. ويمكننا أن نشهد تزايد بحث المستهلكين في المنطقة عن حلول أكثر فعالية للحصول على قسط جيد من النوم. وهذا ما يُكسب معرض النوم للشرق الأوسط أهميته بالنسبة للمستهلك العصري. ويهدف المعرض لتوعية سكان المنطقة بعلاقة أنماط النوم الجيدة بالصحة العامة وتشجيعهن لاعتماد أنماط النوم الصحية؛ وجذب مختلف الجهات المعنية ذات الصلة بمجال النوم للاجتماع للمرة الأولى تحت سقفٍ واحد وتوفير أحدث الحلول العالمية للمستهلكين في المنطقة".‏

‏‎ ‎

Advertisements

‏‏وأوضح باتراوالا أيضاً بأنّه مع وصول التحضيرات لانعقاد ’إكسبو 2020‘ في دبي إلى أوجها، يقدم معرض النوم للشرق الأوسط نفسه كمنصة مثالية لاجتماع أهم الأسماء ‏‏في قطاع‏‏ الضيافة للتواصل مع أبرز الموردين والموزعين للحصول على متطلباتهم من المراتب ولوازم الأسرة والأثاث. وقال: "نشهد زخماً كبيراً في مجال تطوير الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تتصدر دولة الإمارات هذا المشهد مع اقتراب انعقاد ’إكسبو 2020‘. ويمكننا أن نلمس طلباً كبيراً من قطاع الضيافة، للحصول على الأسرة والمراتب، وغيرها من التجهيزات ذات الصلة. وسيسهم معرض النوم للشرق الأوسط في تعريف علامات الفنادق وشركات التطوير العقاري على أفضل الشركات القادرة على تلبية احتياجاتهم".‏

‏‎ ‎

‏‏كما ويشهد المعرض انعقاد مؤتمر متخصص على مدى يومين بمشاركة أبرز الخبراء المحليين والدوليين الذين سيلقون خلال الجلسات العامة والجلسات النقاشية التفاعلية كلمات تتناول مواضيع النوم من وجهة نظرة متعمّقة لإلهام الحلول والأفكار الجديدة. وتم تخصيص أول أيام المعرض للأعمال المباشرة بين الشركات؛ حيث سيحضر فعالياته خبراء من ’مجموعة جميرا‘ و’دوفيل إنداستريز‘ و’تمبور‘ و’ريتش آي إم إس‘ و’فينتشي باور ناب‘، وغيرها الكثير. وتشمل بعض المواضيع الرئيسة التي ستجري مناقشتها خلال الفعالية: ‏‏"هل استعد قطاع النوم لانعقاد ’إكسبو 2020‘؟؛ والتكنولوجيا وسوق النوم؛ ودخول المراتب عالم التسوق الإلكتروني، وغيرها".‏

‏‎ ‎

‏‏ومن جهة أخرى، سيشهد اليوم الثاني من المؤتمر والمخصص للأعمال المباشرة بين الشركات والعملاء في 13 أبريل مباحثات حول مشاكل النوم الشائعة بين المستهلكين بين متحدثين بارزين من ’فِت بِت‘ ومستشفى الإمارات والمستشفى السعودي الألماني و’نرتشر تو سليب‘ وغيرها الكثير. وتشمل أهم المواضيع التي سيجري التباحث فيها:‏‏ "النوم لدى النساء الحوامل، والرضع والأطفال؛ سُبل تأثير أنماط النوم على حالتنا النفسية، وأسلوب حياتنا، وعلاقاتنا؛ التعامل الفعّال مع الحرمان من النوم والأرق في مكان العمل، وغيرها من المواضيع.‏

‏‎ ‎

‏‏وستكون منطقة الرعاية الخاصة بالنوم إحدى أبرز مزايا المعرض، والتي تتيح ‏‏للحضور‏‏ فرصة تجربة الخدمات المصممة لمساعدتهم على الاستمتاع بنوم أفضل وتجربة أكثر حيوية من خلال عدة مزايا، ‏‏بما في ذلك‏‏ استشارات النوم التي يقدمها خبراء من كبرى العلامات مثل ’نرتشر تو سليب‘ و’لندن سليب سنتر‘، إلى جانب دروس اليوغا-نيدرا وجلسات تدليك القدمين وغيرها.‏