دبي للسياحة تختار شركة "قلف ربس" شريكاً لها

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن شراكتها مع شركة "قلف ربس"Gulf Reps المتخصّصة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال السفر بالمنطقة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لجذب المزيد من زوّار دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة دبي.

وستتيح هذه الشراكة الفرصة للدائرة للاستفادة من شبكة "قلف ربس" الواسعة التي تضم نخبة من الإعلاميين والمتخصصين في قطاع السفر في منطقة الخليج، وتهدف إلى زيادة أعداد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

وستدير الشركة بموجب هذه الاتفاقية مكتباً تمثيلياً في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تطوير العلاقات والشراكات مع القطاع السياحي والمطبوعات الرائدة المتخصصة في السفر، وشركات السياحة والسفر بالمنطقة بهدف الترويج لدبي كوجهة مفضلة للزوّار من الدول الخليجية.

تأسست شركة "قلف ربس" (Gulf Reps) في عام 2006، وتتميز بخبرتها الواسعة في قطاع السفر على مستوى المنطقة، وسمعتها الرائدة في مجال تنظيم الحملات التسويقية وإدارة العلاقات العامة لمجموعة من العملاء البارزين في القطاع السياحي.

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وستستفيد "دبي للسياحة" من هذه الخبرات من أجل تعزيز قوة العلامة التجارية لمدينة دبي كخيار مفضل لقضاء العطلات للقادمين من دول المنطقة.

وشكّلت نسبة الزوّار القادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 18% من إجمالي عدد زوار دبي في عام 2018، مما يؤكد أهميتها كواحدة من أهم المناطق المصدرة للزوار إلى دبي. وسيساهم هذا التعاون مع الشركة بتوسيع إطار علاقات "دبي للسياحة" مع الشركاء المهمّين في الخليج، بما يساعد على تعزيز التغطية الإعلامية ضمن وسائل الإعلام الرائدة والمجلات المتخصصة والقنوات الرقمية، وإبراز المزايا التي تتمتع بها دبي.

وبصفتها الممثل الرسمي لـ "دبي للسياحة" في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين، ستركز "قلف ربس" على إبراز المعالم السياحية المتنوعة في دبي وأهم المهرجانات والعروض الترفيهية التي تستضيفها على مدار السنة، فضلاً عن تسليط الضوء على خياراتها المتنوعة لقضاء العطلات.

وفي هذا السياق قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تُعتبر دبي من أبرز الوجهات المفضّلة للزوّار الخليجيين لقضاء العطلات. وتشكّل شراكتنا مع "قلف ربس" جزءاً من استراتيجيتنا المستمرة لجذب المزيد من الزوّار من أسواقنا المجاورة في كل عام. ونهدف إلى تحقيق مستويات نمو مرتفعة في كافة المجالات المحتملة في هذا السوق المهم، بدءاً من فترات الإقامة القصيرة وعطلات نهاية الأسبوع وصولاً إلى الإجازات الطويلة للعائلات والتي تمثّل النسبة الأكبر من الزوّار القادمين لدبي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونجحت الشركة خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات السياحية في منطقة الشرق الأوسط. وقد أثبتت أنها تتمتّع بخبرة واسعة ومعرفة بهذا السوق المهم واحتياجاته التقليدية، فضلاً عن قدرتها على استكشاف الفرص المتاحة ومواكبة الإتجاهات الجديدة والناشئة".