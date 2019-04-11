الإمارات لتموين الطائرات الأفضل في الشرق الأوسط

نالت "الإمارات لتموين الطائرات" جائزة "أفضل مزود لخدمات الطعام في الشرق الأوسط" من مجلة "باكس إنترناشونال" للسنة الخامسة على التوالي. وقد تسلم الجائزة، التي تمنح بناء على تصويت القراء، فيصل مفرج، مسؤول العمليات في الشركة التابعة لطيران الإمارات، خلال حفل أقيم في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال فيصل مفرج: "لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا جهود فريق عملنا وحرصهم على توفير أفضل المنتجات وأعلى مستويات الخدمة للعملاء. ويسرنا نيل جائزة أفضل مزود لخدمات الطعام في الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالي. ويتوقع عملائنا أن يحصلوا على نفس تجربة الطعام التي تقدم في فنادق النجوم الخمس، لذلك قمنا بتوظيف طهاة من أرقى المطاعم العالمية ومن ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم أطباق تقليدية بلمسات عصرية".

وتبحث الإمارات لتموين الطائرات، التي تعد من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، باستمرار عن فرص للابتكار وطرق لتحسين الانتاجية وتطوير المنتجات والخدمات من خلال إدخال أحدث التقنيات إلى عملياتها.

وتقدم الإمارات لتموين الطائرات خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل المصبغة وإنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار. كما تعد شريكاً موثوقاً لأكثر من 100 ناقلة جوية ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية. ويقوم موظفو الشركة، البالغ عددهم 11 الفاً بتحضير ما معدله 225 الف وجبة يومياً، بالإضافة إلى تعامل خدمات المصبغة مع 210 أطنان من الغسيل.