الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي تبحث تقديم تجربة استثنائية للزوار

"تواصل العقول وصنع المستقبل": التقت وفود الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي تحت مظلة "الاجتماع التقني للمشاركين الدوليين" الذي انعقد في دبي يومي 8 و 9 أبريل الجاري لبحث المحتوى والأفكار والبرامج المبتكرة التي تسعى هذه الدول من خلالها إلى اجتذاب أكثر من 25 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم إلى هذا الحدث الفريد. وضم المشاركون في الاجتماع أكثر من 340 موفدا، اجتمعوا تحت سقف واحد لبحث العروض والفعاليات الفنية والثقافية، والابتكارات المتنوعة التي ستشكل جزءا هاما من تجربة الزوار خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، وذلك مع أقل من 560 يوما متبقية على انطلاقه. وقد أعلنت 190 دولة حتى اليوم عن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

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