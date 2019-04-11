كلية مينا للادارة تعلن عن تنظيم يوم مفتوح.

وجهت كلية مينا للادارة بدبي دعوة الى طلاب الصف الثاني عشر واولياء الامور لحضور فعاليات الْيوم المفتوح في ١٨ ابريل ٢٠١٩ وذلك بهدف عرض الفرص المتاحة امام الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات

ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة وجه كلمة بهذه المناسبة لطلاب الصف الثاني عشر والمقبلين على اتخاذ قرار مصيري بمستقبلهم واكد على وجود فرصة امام الطلاب لاتخاذ قرارهم الواعد بمستقبل مهني رائع باختيارهم كلية مينا للادارة كخيار يضعهم على طريق المستقبل بخطى واثقة من خلال برامج الكلية مينا في مجالات الصحة والسياحة والموارد البشرية والتي تواكب تطور التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة كما انها تستجيب لمتطلبات السوق من خلال برامج وتخصصات نادرة

ا.د القاضي اكد ان الْيوم المفتوح الذي سيكون في مقر الكلية الجديد في منطقة الصفا في قلب دبي من الساعة ٢-٨ مساء سيمثل فرصة للتعرف على كلية مينا للادارة وبرامجها ومرافقها والتعرف على الكادر الاكاديمي المتميز بخبراته الطويلة والعريقة.

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