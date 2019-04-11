هيلتون تواصل توسعها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية مع 2،000 غرفة إضافية

أعلنت هيلتون (NYSE: HLT) اليوم عن توقيع اتفاقية إدارية مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، لإنجاز أكبر فنادق علامة هيلتون جاردن إن في العالم بسعة 1،560 غرفة، وفندق إيمباسي سويتس من هيلتون مع 392 جناح، ليقع كلاهما على جانب مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وينضم هذان الفندقان إلى خط مشاريع هيلتون في المملكة والذي يضم حاليا 34 فندقًا قيد التطوير، بإجمالي طاقة يقترب من 9،500 غرفة، ما سيرفع من معروض العلامة في المملكة أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتماشى هذا التطور مع رؤية السعودية 2030 وهدفها المتمثل بجذب 30 مليون زائر للمملكة.

بهذه المناسبة قال باتريك فيتزغيبون، نائب الرئيس الأول للتطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون "ارتفعت إيرادات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية من 57.3 مليار ريال سعودي (150 مليون دولار أمريكي) في عام 2004 إلى 210 مليار ريال سعودي (560 مليون دولار أمريكي) في عام 2018، ما يشير إلى التطور الكبير للقطاع في المملكة. وتتواجد هيلتون في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عامًا، ويوجد فيها أكبر خط لمشاريعنا قيد الإنشاء في الشرق الأوسط. ونحن سعداء لمواصلة توسعنا في المملكة عبر شراكتنا مع أم القرى للتنمية والإعمار لإنجاز هذين الفندقين الرائعين."

من جهته قال محمد الجناوي، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار: "يسعى مشروع طريق الملك عبد العزيز لإعادة تشكيل المشهد الحضري في مكة المكرمة. ويشتمل المشروع على طريق رئيسي ومسارات للمشاة وشبكة مترو، وسيعمل على تحسين الاتصال بالمسجد الحرام لكل من سكان مكة المكرمة وزوارها القادمين عبر مختلف مراكز النقل. ويسعدنا المشاركة مع هيلتون لافتتاح هذين الفندقين المميزين اللذين سيشكلان جزءًا مهمًا من مشروع طريق الملك عبد العزيز."

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هيلتون جاردن إن مكة طريق الملك عبد العزيز

سيضم فندق هيلتون جاردن إن مكة المكرمة ذو الثلاثة أبراج على 1560 غرفة. وسيحتوي على مطعم ومركز لرجال الأعمال وغرفة متعددة الوظائف وقاعة اجتماعات. وتم تصميم الأبراج خصيصًا لتلبية احتياجات الحجاج في مكة المكرمة.

إيمباسي سويتس هيلتون مكة طريق الملك عبد العزيز

يضم الفندق الراقي المتشكل من الأجنحة حصراً على 392 جناحًا واسعًا من غرفتين. وسيتمكن الضيوف من الاختيار من بين مطعمين لتناول الطعام، كما يمكنهم الاستفادة من مركز رجال الأعمال ونادي اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة. إضافة إلى ذلك، سيقدم الفندق ثلاث غرف متعددة الوظائف وثلاث قاعات اجتماعات. وهو أيضاً مصمم لتلبية احتياجات الحجاج في مكة المكرمة.