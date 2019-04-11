"بيوت.كوم" تستحوذ على شركات لامودي في الشرق الأوسط"

استحوذ "بيوت.كوم"، موقع العقارات الرائد في الإمارات، على جميع أصول "لامودي" التابعة لمجموعة "ميدل إيست إنترنت جروب" في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بواباتها الالكترونية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صفقة زيادة رأس المال المستثمر بقيمة 100 مليون دولار والتي تم إبرامها مؤخراً من الفئة الرابعة في مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي جروب – اي ام بي جي (Emerging Markets Property Group) الشركة الأم لـ"بيوت.كوم"، والتي أوضحت بدورها أن الهدف الرئيس من اتخاذ هذه الخطوة يتمثل بسعيها نحو توسيع نطاق أعمالها بشكل مكثف بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كأقوى مزود وأكبر مرجع يضم إعلانات مبوبة للعقارات في دول الخليج العربي.

يذكر بأن المجموعة توفر حالياً أكثر من 2,000 فرصة عمل في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب وباكستان وبنغلاديش بالإضافة إلى إسبانيا ورومانيا، وتسجل المواقع التابعة لها أكثر من 9 ملايين زيارة شهرياً تحقق بمجملها 65 مليون مشاهدة للصفحات، كما وتتلقى أكثر من مليوني طلب شهرياً على العقارات المعروضة.

هذا وقد شهدت مجموعة ميدل إيست إنترنت جروب، التابعة لشركة "روكت إنترنت"، إطلاق العديد من مشاريع التجارة الإلكترونية الناجحة في المنطقة بما في ذلك شركة وادي. كما أطلقت المجموعة Lamudi.sa كأول بوابة عقارية في المملكة العربية السعودية على الإطلاق وذلك في عام 2012، تليها Lamudi.jo في الأردن، والتي تتمتع بحضور قوي للغاية في السوق الأردني. وفي عام 2015، تم إطلاق Lamudi.ae في الإمارات العربية المتحدة. وستتولى "بيوت.كوم" إدارة الأصول الثلاثة كجزء من هذه الصفقة.

وستتيح عملية الاستحواذ على كافة شركات لامودي في الشرق الأوسط لـ"بيوت.كوم" فرصة التوسع في نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذا الصدد، أكد حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت.كوم قائلاً: "لطالما كان تركيزنا في ’بيوت.كوم‘ منصبّاً على توفير الحلول التي تتوافق مع مختلف المتطلبات في كل سوق في المنطقة بحسب طبيعته، الأمر الذي شكل دافعاً لنا لإتمام هذه الصفقة، حيث أردنا مشاركة هذه الفلسفة مع عملائنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق في المنطقة".

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كما وصرح بأن الشركة تتطلع لإطلاق عملياتها قريباً في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسعة انتشار العلامة التجارية لـ"بيوت.كوم" في دول الخليج.

وأكمل الرئيس التنفيذي لـ"بيوت": "يسعدنا أن نعلن عن إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، والتي سنقوم من خلالها بتوفير حلول فعالة مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات المتغيرة للسوق العقاري في المنطقة. نؤمن بوجود العديد من العوامل التي تميزنا عن غيرنا في سوق عقارات الخليج، وأهمها خبراتنا المكتسبة عبر السنوات الماضية في مواجهة تحديات السوق العقاري الإماراتي، والتي مكنتنا من صقل خدماتنا لتتخصص في تلبية حاجات العميل والمستخدم على حد سواء."

وأضاف خان قائلاً: "مع وجود مجموعة من المواقع العقارية الفعالة في المنطقة، فإننا نضمن الآن تعزيز توصيل المستهلكين بالعقارات، وتوفير خيارات أوسع للعملاء ليتمكنوا من عرض وحداتهم العقارية بشكل متخصص يتناسب مع كل سوق. نفخر بعلامتنا التجارية التي انطلقت من أسواق هذا الإقليم، ونسعى دوماً لنكون الخيار الأول لعملائنا من خلال تقديم خبراتنا وقدراتنا التكنولوجية المتفوقة."

يذكر أن "بيوت.كوم" كانت قد انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت نمواً يزيد على 100٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تصبح الشركة الأكبر على المستوى العقاري في الإمارات العربية المتحدة.