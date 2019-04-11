الامارات | سفارة الإمارات في بانكوك تصدر تنويهاً للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في بانكوك تصدر تنويهاً للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت سفارة الامارات في بانكوك بأن مواطني الدولة بخير ، ولم يرد للبعثة أي معلومات أو اتصال يفيد بتعرض مواطنينا لأي مكروه جراء الحريق الذي اندلع في المركز التجاري " سنترال وورلد" بوسط العاصمة بانكوك.

وتهيب السفارة بجميع مواطني الدولة الابتعاد عن منطقة الحريق. ودعت السفارة المواطنين في الحالات الطارئة التواصل عبر رقم طوارئ السفارة .