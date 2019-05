دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض جوي علوي، يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، حيث تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات مصحوبة بسقوط الأمطار، وتتطور بعضها إلى سحب ركامية مصحوبة بالبرق والرعد ورياح قوية.

وتشهد الفترة حتى يوم الجمعة سقوط أمطار على مناطق متفرقة تبدأ غرباً وعلى السواحل وتمتد على المناطق الداخلية والشمالية وتكون الأمطار مختلفة الشدة وعلى فترات مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً على بعض مناطق الدولة.

ومن ليل الجمعة حتى الأحد نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة، تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر ويصاحبها سقوط البرد.

The post منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس حتى الأحد appeared first on hnauae.