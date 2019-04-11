منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس حتى الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض جوي علوي، يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، حيث تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات مصحوبة بسقوط الأمطار، وتتطور بعضها إلى سحب ركامية مصحوبة بالبرق والرعد ورياح قوية.
وتشهد الفترة حتى يوم الجمعة سقوط أمطار على مناطق متفرقة تبدأ غرباً وعلى السواحل وتمتد على المناطق الداخلية والشمالية وتكون الأمطار مختلفة الشدة وعلى فترات مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً على بعض مناطق الدولة.
ومن ليل الجمعة حتى الأحد نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة، تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر ويصاحبها سقوط البرد.
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