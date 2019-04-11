النائب العام يطلع على عمل «المتابعة والتحكم» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زار وفد من النيابة العامة الاتحادية برئاسة النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي مركز المتابعة والتحكم في إمارة أبوظبي، اطلع خلالها على سير العمل والتقنيات الحديثة المستخدمة في متابعة الطرق الرئيسة في مدينة أبوظبي، ودور المركز في إدارة وتنظيم واستخدام نظم أجهزة المتابعة والتحكم في الأماكن والمرافق الحيوية والمنشآت العامة والخاصة وتحليل البيانات، التي توفرها هذه الأجهزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام في الإمارة.

كما اطلع الوفد - الذي كان في استقباله سعيد سيف النيادي مدير عام المركز - على نظام عين الصقر الذي يعد نظاماً مركزياً متكاملاً يضاعف سرعة التعامل مع الأحداث والاستجابة لها، حيث يقوم النظام بربط آلاف الكاميرات في إمارة أبوظبي والمنشآت والمرافق الحيوية في الإمارة من خلال واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي، وإرسال تنبيهات محددة بناء على الحالة، التي تستدعي تدخل الجهات المعنية، كما يساهم النظام في حل العديد من البلاغات عن طريق توفير أسلوب إلكتروني لمتابعة الأحداث ورصد المخالفات والحد منها.

وناقش الوفد أوجه التعاون المشتركة بين الجهتين بما يخدم ويطور العمل لما فيه مصلحة للعمل بين الجهات ذات العلاقة ولما يحققه من نتائج إيجابية تخدم الجهتين.

ضم وفد النيابة العامة المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار حسين معتوق المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار جاسم الراشد القائم بأعمال رئيس نيابة تقنية المعلومات وغريب الكتبي من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.