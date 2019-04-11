سيف بن زايد يحضر أفراح آل علي والأبلم في أبوظبي

أبوظبي (وام) حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن جالوق آل علي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة المرحوم أحمد سالم عبدالله الأبلم في قاعة «الموجيعي» بنادي ضباط القوات المسلحة - أبوظبي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للعروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين. كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والمدعوون وأقارب وأهل العروسين.

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