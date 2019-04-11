إعلان الفائزين ببرنامج «جيوتيك للابتكار»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء و«كريبتو لابز»، مركز الابتكار العالمي وحاضنة المشاريع الناشئة، أمس، عن الفريقين الفائزين في برنامج «جيوتيك للابتكار»، حيث تنافس عددٌ من المشاريع المختلفة على مدار مراحل البرنامج، بهدف الفوز بتمويل نقدي قيمته 100 ألف درهم، يوزع بالتساوي بين الفائزين الاثنين، وتسهيلات بقيمة 500 ألف درهم على شكل خدمات ومنتجات، بالإضافة إلى فرصة تسريع نمو هذه الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى منتجات جاهزة تجاريًا وقابلة للتطوير والتسويق.

وقد فاز مشروعان سبق وتنافسا ضمن فئات هي إدارة الأراضي الحضرية والريفية، إدارة الكوارث والأزمات، وأمن الحدود الساحلية. وضمت قائمة الأفكار الفائزة عن الفئات المختلفة كلاً من المشروع الأول بعنوان «عين أسترا»، حيث عمل فريق أكاديمي على معالجة مشكلة تشوه خرائط الأراضي. وقد تعاون كل من الدكتور براسانت ماربو وأدهم الخاجة والدكتور نيكولاوس لايوسيس والدكتور براجوال مامندار، كفريق واحد للفوز، عبر اقتراح مشروع عمل «عين استرا»، الذي يوفر 4 منتجات في قطاع بيانات الأقمار الاصطناعية. والمشروع الثاني بعنوان «يوتوبيا: الإدارة الاستراتيجية للأراضي المدعم بالذكاء الاصطناعي». وقد قدم مشروع العمل هذا كلٌّ من الدكتور علي الحمادي وزيانغ زانغ. وتهدف فكرتهما إلى توفير وكالة استشارية تعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: يندرج دعم الوكالة لهذه المبادرة ضمن إطار منظومة أهدافها الاستراتيجية الرامية لصقل وتطوير القدرات الوطنية، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار على مستوى قطاع الفضاء في الدولة. ونظرًا للرهان الكبير على دور قطاع الفضاء في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبرز أهمية برنامج «جيوتيك للابتكار» ودوره المحوري في تحديد وتسهيل وتطوير جهود ريادة الأعمال على المستوى المحلي في العديد من القطاعات الحيوية ذات الصلة بالفضاء.