الامارات | وفاة عربي وإصابة عائلته لانشغاله بالهاتف

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عربي وإصابة عائلته لانشغاله بالهاتف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي رجل من الجنسية العربية (49 سنة) مصرعه، فيما أصيبت زوجته وولداه، نتيجة تدهور مركبته على شارع الاتحاد في إمارة عجمان.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحادث وقع على شارع الاتحاد بمنقطة الزوراء في عجمان، نتيجة انشغال السائق (ب.ش.غ – عربي)، وانحراف مركبته بشكل مفاجئ، أدى إلى ارتطامها برصيف الشارع، ثم تدهورها على الجزيرة الوسطية بين الشارعين.

وعلى الفور، انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين، إلا أن سائق المركبة توفي إثر تعرضه لارتطام شديد أثناء تدهور المركبة، نتيجة عدم وضعه حزام الأمان، فيما أصيبت زوجته 35 سنة، وولداه ثلاث وأربع سنوات بإصابات بسيطة، حيث تلقوا العلاج اللازم في المستشفى.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن الانشغال بالهاتف أصبح من الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث، وشدد على ضرورة التركيز وترك الهاتف نهائياً أثناء القيادة، لما له من عواقب خطيرة في خسائر الأرواح والممتلكات، كما أشار إلى ضرورة عدم إهمال وضع حزام الأمان، والالتزام بقواعد المرور، متمنياً السلامة للجميع.