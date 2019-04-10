"الإمارات للفضاء" تحصد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019

حصدت وكالة الإمارات للفضاء جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019 لدعمها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال التعاون الدولي، والتي تقام في جنيف بسويسرا من 8 حتى 12 أبريل الجاري بحضور خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكبار المساهمين في مجتمع القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وأكد سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن الوكالة تعمل من أجل التعاون الدولي المثمر في قطاع الفضاء، خصوصاً أن ذلك ينسجم مع رسالتنا ورؤيتنا في أن نصبح من بين الدول الأكثر تقدماً في هذا القطاع.

وقال: "تحرص الوكالة على التعاون مع الهيئات المختصة في مجالات الأبحاث والتعليم ووضع سياسات وأنظمة قطاع الفضاء بحيث أن كل شراكة ستساهم في نمو قطاع الفضاء من خلال تسهيل تبادل الخبرات والمهارات، ما يعزز التنوع الاقتصادي وإطلاق مشاريع مشتركة، بالإضافة للبعثات التعليمية ودعم وتطوير القدرات البشرية".

وأكد على أن التعاون الدولي للوكالة مع الشركاء من كافة أنحاء العالم هو الطريقة المثلى لتسريع تطوير التقنيات الفضائية وقطاع الفضاء في الدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن الوكالة وقعت أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع أهم الشركاء الدوليين للتعاون في قطاع الفضاء إلى جانب تعاونها مع العديد من الهيئات مثل مراكز وجامعات الفضاء لتطوير قطاع الفضاء وتعزيز القدرات البشرية والبنية التحتية للأبحاث المتعلقة بالفضاء.

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وبجهود ومبادرة دولة الإمارات، تم إطلاق "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، حيث وقعت على ميثاق التأسيس 11 دولة عربية ستعمل على الترويج للتعاون في قطاعات العلوم والأبحاث والتكنولوجيا والاستكشافات المتعلقة بالفضاء.

وتشمل المجموعة دول: الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وسلطنة عُمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والسودان ولبنان والكويت والمغرب ومصر، وقد وقع اختيارُ أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي بالإجماع على دولة الإمارات لرئاسة المجموعة.

الجدير بالذكر أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعنى بتقييم وتكريم الأفراد والحكومات وهيئات المجتمع المدني والوكالات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات البحوث وشركات القطاع الخاص تقديراً للنجاح المتميز في تنفيذ استراتيجيات التنمية والتي تستفيد من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.