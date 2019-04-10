"الصحة" تحذر من مكمل غذائي غير مسجل يدعي القدرة على تنظيف الشرايين

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع من مخاطر شراء الأدوية من المواقع الإلكترونية أو الإعتماد على إدعاءاتها ومنها تناول مكمل غذائي من خميرة الأرز الحمراء يدعي القدرة على تنظيف الشرايين .

وأكدت الوزارة أن المنتج المذكور غير مسجل في الوزارة وغير معروف المواصفات وأن جميع المعلومات المتداولة عنه مضللة وغير علمية وتؤدي لمخاطر صحية على مرضى الكولسترول وضغط الدم .

وكان فريق التفتيش الإلكتروني التابع للوزارة قد رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل بملامح آسيوية يتكلم بلغة انجليزية ويستعمل مفردات عربية يروج لمنتج طبيعي يحوي خميرة الأرز الحمراء مدعياً قدرته على تنظيف الشرايين والتخلص من الكولسترول والدهون وضغط الدم العالي والوقاية من الجلطة القلبية ويسهم بتحسن الدورة الدموية وارتفاع النشاط البدني وتحسّن الذاكرة ونمط النوم بعد استعمال المنتج لمدة شهر.

وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بالوزارة أن الترويج لاستخدام مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة من الهيئات الدوائية العالمية والجهات الصحية بالدولة يعتبر أمراً غير مقبولٍ أخلاقياً وطبياً وقد يترتب عليه مخاطر صحية نظراً لعدم وجود دراسات وبيانات كافية عن المنتج ومواصفاته.

وحذر أفراد المجتمع من المخاطر الجسيمة الناتجة عن قيام بعض زوار مواقع التواصل الاجتماعي بشراء مثل تلك الأدوية والمكملات الغذائية عبر الانترنت لتصلهم إلى باب منزلهم تماماً مثلما يشترون الساعات والملابس والأجهزة الالكترونية، لافتاً إلى أن شراء الأدوية عن طريق الإنترنت ظاهرة موجودة في جميع دول العالم .

وأكد أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لديها إجراءات مشددة للحد من دخول هذه المكملات لسوق الدولة ومنها وجود موظفين تابعين للوزارة مع موظفي الجمارك في مطارات الدولة ومنافذها وعند ضبط أي منتج منها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم ومن ثم يتم إتلافها .

كما حذر الأميري من مغبة تداول مثل هذه المنتجات غير المسجلة إلا بعد التأكد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن الأدوية المعتمدة على مستوى الدولة، منوهاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بيئة إيجابية ولكن قد تستغل لبعض الادعاءات الكاذبة .

ولفت إلى أن المعلومات المضللة التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تهدد بفقدان ثقة المجتمع بالعلاجات الإكلينيكية المعتمدة من الهيئات الصحية العالمية التي صرفت عليها شركات الأدوية سنوات من الأبحاث ومليارات الدولارات وخضع اعتمادها إلى مئات التجارب والاختبارات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصرف ميزانيات ضخمة على توعية المجتمع بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة التي قد تتسبب بتوقف المريض عن تناول الأدوية أو تعديل الجرعات الدوائية دون الرجوع لممارسي الرعاية الصحية.

وأكد الأميري تعرض المروجين لهذه المعلومات المضللة إلى المساءلة من قبل السلطات المختصة في الدولة لأن ذلك يمس الأمن الصحي، داعياً أفراد المجتمع إلى التأكد من أي معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات والتعاميم الصادرة عنها والتواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البريد الالكتروني [email protected] أو عبر الرابط الالكتروني لموقع الوزارة http://www.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/TaminiService.aspx .