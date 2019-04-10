الإمارات تزود جهاز الدفاع المدني في عدن بسيارات إطفاء وإسعاف

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة سيارات إطفاء و إسعاف لجهاز الدفاع المدني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

يأتي هذا الدعم اللوجستي الذي شهد تسليمه اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة المؤقتة وتضمن 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف استمراراً لما سبق أن قدمته دولة الإمارات للدفاع المدني في المدينة و تضمن 16 سيارة متنوعة ما بين سيارة إطفاء و إنقاذ و إسعاف.

و أعرب سلطان مجاهد نائب مدير الدفاع المدني في عدن خلال تسلمه السيارات عن شكره لدولة الإمارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه في سبيل النهوض بعمل الدفاع المدني في العاصمة المؤقتة، وقال: "بهذا الدعم سنتمكن من النهوض بمهامنا على أكمل وجه لحفظ الممتلكات و الأرواح".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تواصل تقديم الدعم لإدارات الدفاع المدني في المحافظات المحررة منذ انطلاق عملية إعادة الأمل .

فقد سبق أن قامت بترميم و صيانة وتأثيث مراكز الدفاع المدني ورفد إداراتها بمجموعة من سيارات الإطفاء و الآليات و المعدات و سيارات الإنقاذ إلى جانب تدريبها عدداً من أفراد الدفاع المدني وتنظيم دورات لهم بمجال الإطفاء والإسعافات الأولية.