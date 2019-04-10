منطاد حاكم الشارقة يحلق في سماء الاسكندرية

حلق منطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في سماء مدينة الإسكندرية، في إطار مشاركته بمهرجان مصر الدولي للمناطيد.

وأكد معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية أن انطلاق منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة في مصر من مكتبة الإسكندرية يعتبر ترويجاً سياحياً رفيع المستوى لجمهورية مصر العربية عامةً والاسكندرية خاصة باعتبارها وجهة حضارية سياحية ثفافية وعاصمة السياحة لمدن البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس مدى قوة الترابط الذي يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين اللذين تربطهما علاقة اخوية عميقة .

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان محافظة الاسكندرية لفريق الفني والاداري لمنطاد صاحب السمو حاكم الشارقة برئاسة سعادة الدكتور أحمد آل سويدان رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية رئيس الجولة العربية لمنطاد صاحب السمو حاكم الشارقة والكابتن طيار عبد العزيز المنصوري رئيس منطاد الامارات والمستشار محسن صالح والمهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية .

وأضاف محافظ الاسكندرية إن مصر قيادة وحكومة وشعباً تعتز بالدور المتواصل لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجالات التنمية والاستثمار على أرض مصر في شتى المجالات والهادفة لتعزيز رقي وازدهار مصر على جميع الاصعدة.